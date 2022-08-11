Юран ответил Губерниеву: «Я точно умею держать удар!»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на критику со стороны комментатора Дмитрия Губерниева.

— Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков допустил, что вы возглавите топ-клуб. Что это? Мина при плохой игре?

— Надеюсь, Роман Игоревич высказался довольно искренне.

— Вы получали предложение от «Урала»?

— Нет. Контактов не было ни с одним клубом.

— Вас сватают в «Рубин».

— Никто на меня не выходил. В «Рубине» и в «Торпедо» работают тренеры. Никому не желаю зла. Дай бог, чтобы они и дальше работали. Есть же в конце концов корпоративная этика. Я уважительно отношусь и к Слуцкому, и к Бородюку. Неправильно писать, что Юран может придти на живое место. Неэтично!

-Один из ваших давних критиков комментатор Дмитрий Губерниев последователен в своих высказываниях: «Сергей — прекрасный футболист, видно, что тренер неплохой. Но одновременно он не держит удар, выглядит часто слабым, обидчивым. Мне кажется, эти качества несовместимы с этой работой». Есть что ответить?

— Что я могу сказать? Губерниев неплохой комментатор. Хочу ему ответить, что в моей карьере и жизни было столько ударов... Но удар я точно держать умею! Желаю Дмитрию , чтобы его качества были совместимы с его работой.