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Юран ответил Губерниеву: «Я точно умею держать удар!»

Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на критику со стороны комментатора Дмитрия Губерниева.

— Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков допустил, что вы возглавите топ-клуб. Что это? Мина при плохой игре?

— Надеюсь, Роман Игоревич высказался довольно искренне.

— Вы получали предложение от «Урала»?

— Нет. Контактов не было ни с одним клубом.

— Вас сватают в «Рубин».

— Никто на меня не выходил. В «Рубине» и в «Торпедо» работают тренеры. Никому не желаю зла. Дай бог, чтобы они и дальше работали. Есть же в конце концов корпоративная этика. Я уважительно отношусь и к Слуцкому, и к Бородюку. Неправильно писать, что Юран может придти на живое место. Неэтично!

-Один из ваших давних критиков комментатор Дмитрий Губерниев последователен в своих высказываниях: «Сергей — прекрасный футболист, видно, что тренер неплохой. Но одновременно он не держит удар, выглядит часто слабым, обидчивым. Мне кажется, эти качества несовместимы с этой работой». Есть что ответить?

— Что я могу сказать? Губерниев неплохой комментатор. Хочу ему ответить, что в моей карьере и жизни было столько ударов... Но удар я точно держать умею! Желаю Дмитрию , чтобы его качества были совместимы с его работой.

Сергей Юран. «Могли бы побороться за пятое место». Юран — об уходе из «Химок», критике Губерниева и своем будущем

Сергей Юран
ФК Химки
Дмитрий Губерниев
0
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
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8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 - : -
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