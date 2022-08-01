Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о слухах на изменения в команде.

«Назначить меня пиар-директором «Спартака»? Могу только поблагодарить Зарему. Нужно действительно уже официально брать власть в руки, выходить из тени и быть владычицей морскою. Жить ей в Окияне-море, чтобы Леонид Арнольдович у нее служил и спортивный директор был на посылках.

Кроме шуток, она абсолютно созрела. Пусть берет бразды правления и железной рукой вписывает себя в историю «Спартака». Может, она действительно тот самый свет в конце тоннеля, который поможет клубу. Поэтому в добрый путь. Пусть дальше Зарему несет к спартаковским вершинам ее плод, свитый из песен и слов Леонида Федуна», — сказал Губерниев «СЭ».

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».

Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.