Лоза назвал бредом слова Заремы об изменениях в руководстве «Спартака»

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой о слухах об изменениях в руководстве клуба.

«Что за шутки такие? Ни Ловчев, ни Лоза не собираются брать на себя такую ответственность и бороться за «Спартак». Сейчас это совершенно отдельная структура, которая должна развиваться внутри себя, а не привлекать людей со стороны. Когда-нибудь они должны навести порядок в руководстве, потому что чехорда никогда ни к чему хорошему не приводила. Надо взять и поставить нашего хорошего тренера, дать ему возможность поработать. Когда Аленичева убрали, я подумал: «Что за бред?» Человек только пришел, сделал команду, а при первой ошибке вылетел. Так нельзя. Если они по такому принципу буду управлять командой, то «Спартак» никогда не заиграет», — сказал Лоза «СЭ».

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».

Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.