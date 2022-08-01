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Лоза назвал бредом слова Заремы об изменениях в руководстве «Спартака»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский артист Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой о слухах об изменениях в руководстве клуба.

«Что за шутки такие? Ни Ловчев, ни Лоза не собираются брать на себя такую ответственность и бороться за «Спартак». Сейчас это совершенно отдельная структура, которая должна развиваться внутри себя, а не привлекать людей со стороны. Когда-нибудь они должны навести порядок в руководстве, потому что чехорда никогда ни к чему хорошему не приводила. Надо взять и поставить нашего хорошего тренера, дать ему возможность поработать. Когда Аленичева убрали, я подумал: «Что за бред?» Человек только пришел, сделал команду, а при первой ошибке вылетел. Так нельзя. Если они по такому принципу буду управлять командой, то «Спартак» никогда не заиграет», — сказал Лоза «СЭ».

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака».

Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Леонид Федун
12
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Динамо
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Сочи – Н. Новгород
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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