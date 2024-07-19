Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

19 июля, 23:43

Масалитин считает, что новичок «Зенита» Глушенков может стать усилением команды

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что новичок «Зенита» Максим Глушенков может стать усилением команды.

«Судя по Суперкубку, Глушенков, естественно, является усилением для «Зенита». Но многое зависит от Клаудиньо с Венделом — если они уйдут из клуба, это будут серьезные потери. А пока вырисовывается очень перспективная связка Вендела с Глушенковым. Неизвестно, как себя в этой ситуации поведет Клаудиньо — мы же видели, как он реагирует на замены, — и как это будет сказываться на коллективе. Потому что такие «закидоны» не красят игрока и плохо влияют на раздевалку», — указал Масалитин «Газете.RU».

«Зенит» 13 июля в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. Глушенков забил два мяча в дебютном официальном матче за петербуржцев и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: Газета.RU
Валерий Масалитин
ФК Зенит
Максим Глушенков
0
Читайте также
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о признании Яшина лучшим вратарем: «Лев Иванович — гордость СССР, России и всего мира»

Деменко считает, что ситуация с Соболевым может повлиять на «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости