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Губерниев о возможном переходе Бакаева в «Зенит»: «Какой толк? Играть в чемпионате России против «Уфы»?»

Губерниев не понимает, какой толк для Бакаева в случае возможного перехода в «Зенит»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит» летом.

«Ну, уйдет он в «Зенит». И что? Что он там будет делать? Играть в чемпионате России? Если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, то это была бы одна история. Ну, денег он, может, там побольше заработает. Мне абсолютно все равно, куда он перейдет. Думаю, и большинству россиян все равно. Какой толк? Играть в чемпионате России против «Уфы»... В «Зенит» он перейдет. Принципиальный момент был, когда дело касалось еврокубков и сборной. А внутри чемпионата...

Переход игроков калибра Дзюбы и Быстрова — это одна история. А Бакаев еще не звездный футболист. Не хочу обижать. Зелимхан — хороший игрок, но не орел", — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее появилась информация, что 25-летний российский футболист перейдет в петербургский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
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 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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Арсенал – Урал
 - : -
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Динамо – Сочи
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