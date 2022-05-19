Губерниев о возможном переходе Бакаева в «Зенит»: «Какой толк? Играть в чемпионате России против «Уфы»?»

Губерниев не понимает, какой толк для Бакаева в случае возможного перехода в «Зенит»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит» летом.

«Ну, уйдет он в «Зенит». И что? Что он там будет делать? Играть в чемпионате России? Если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, то это была бы одна история. Ну, денег он, может, там побольше заработает. Мне абсолютно все равно, куда он перейдет. Думаю, и большинству россиян все равно. Какой толк? Играть в чемпионате России против «Уфы»... В «Зенит» он перейдет. Принципиальный момент был, когда дело касалось еврокубков и сборной. А внутри чемпионата...

Переход игроков калибра Дзюбы и Быстрова — это одна история. А Бакаев еще не звездный футболист. Не хочу обижать. Зелимхан — хороший игрок, но не орел", — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее появилась информация, что 25-летний российский футболист перейдет в петербургский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно.