Роман Широков прокомментировал уход Газинского и Мартыновича из «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Роман Широков прокомментировал то, что Юрий Газинский, Евгений Городов и Александр Мартынович решили покинуть команду. Ранее пресс-служба команды сообщила об уходе футболистов.

«Не знаю, почему с ними не продлили контракты. Может, кто-то из них вообще завершит карьеру. Пригодились бы они этой молодой команде? Ну, если бы пригодились, то их, скорее всего, оставили в «Краснодаре». В последнее время они особо не играли, хотя когда выходили, то действовали довольно неплохо. Не думаю, что для «Краснодара» это станет потерей. Будет интересно, как теперь молодежь клуба проявит себя в следующем сезоне», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

32-летний Газинский играл в «Краснодаре» с 2013 года. Газинский — рекордсмен по количеству проведенных матчей за команду (281). Городов и Мартынович выступают за «Краснодар» с 2010 года.

После 29 туров РПЛ «Краснодар» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков.