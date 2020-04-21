Дмитрий Губерниев: «Нравится, как всякие футбольные и артистические деятели советуют мне не обсуждать футбол»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев обратился к представителям футбольной общественности. Ранее он раскритиковал главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который предложил не урезать игрокам зарплаты в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса. На его защиту встал актер Валерий Баринов.

— А вообще мне нравится, как всякие футбольные и артистические деятели советуют мне, да и другим, не обсуждать футбол, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Ребята, обсуждение футбола — это обсуждение игры, вратаря, защитника и так далее! Тактики и техники, составов команд. Все остальное — не обсуждение футбола, умники.

Дмитрий Губерниев: «Скрудж Макдак из Семина вышел так себе» // Валерий Баринов: «А кого Семин должен защищать? Он — тренер и футболисты ему как дети»