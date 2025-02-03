Гафин о желании Бителло покинуть «Динамо» из-за отсутствия еврокубков: «Футболист в здравом уме подписывает контракт, учитывая все факторы»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал «СЭ» новость, что полузащитник бело-голубых Бителло хотел покинуть клуб из-за отсутствия еврокубков.

— Была информация, что Бителло хочет покинуть «Динамо», потому что СВО затянулась, и наши клубы не возвращают в еврокубки.

— Когда к нам приезжает футболист, то он в здравом уме подписывает контракт, учитывая все внешние факторы. Поэтому говорить о таких вещах, как минимум, странно, — сказал Гафин «СЭ».

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний хавбек забил 11 голов и отдал 12 результативных передач за 51 игру.