Ермаков: «Задача «Пари НН» — подниматься как можно выше в турнирной таблице»

Полузащитник «Пари НН» Никита Ермаков высказался о целях нижегородской команды на вторую часть чемпионата России.

«Не можем быть удовлетворены результатом. Задача — подниматься как можно выше в турнирной таблице. Нужно стараться побеждать в каждом матче. Мои личные цели — получать игровое время, совершать результативные действия и помогать этим команде», — приводит Legalbet слова Ермакова.

«Пари НН» с 16 очками после 18 туров РПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице.