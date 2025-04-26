Семак — о ничьей с «Динамо»: «Справедливый, но неутешительный для нас результат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против московского «Динамо» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

— Что касается самой игры, то до забитого мяча качество футбола было нормальным. Мы видели то, что хотели, то, что тренировали. После забитого мяча, к сожалению, мы слишком низко опустились, стали менее агрессивно встречать соперника, позволили ему забить мяч. После этого игра стала носить сумбурный характер. Не получалось создавать моменты, которые позволили бы нам рассчитывать на то, чтобы забить еще. В концовке попытались освежить игру в атаке, прежде всего и по движению, и по напору, как нам казалось. Но и у наших ворот было пару очень опасных контратак. Могли мы забить, могло забить «Динамо». В концовке была уже нервная игра, поэтому я думаю, что результат, наверное, справедлив. Но для нас это, конечно, неутешительный результат в той ситуации, в которой мы находимся.

Безусловно, многое и в любой команде, и в нашей в частности, зависит от игры лидеров. Когда есть общекомандная скорость, движение и принятие решений, прежде всего, правильное и быстрое, тогда игра смотрится поинтереснее. И сегодня этого не хватило, безусловно, — сказал Семак.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. Лидер чемпионата «Краснодар» увеличил отрыв на 4 очка. «Динамо» с 47 очками — на 5-й строчке.