Егоров: «Хотел бы забрать Промеса, он — чистый «Броук»

Президент медиафутбольного клуба «Broke Boys» Дмитрий Егоров рассказал, что хотел бы видеть в своей команде бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Кого взял бы в Broke Boys из игроков «Спартака»? Я бы хотел забрать Промеса, он — чистый «Броук». Вообще, я думаю, что Промес вернется в Россию», — приводит «РБ Спорт» слова Егорова.

1 июля 2024 года «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока действия контракта.