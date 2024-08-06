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Корниленко: «Сейчас, когда у «Крыльев» будет полноценная обойма, все наладится и образумится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал неудачное начало сезона самарской команды.

«Неудачное начало сезона связано с тем, что в первом туре нам попался «Зенит», являющийся самым сильным клубом на данный момент. Очень тяжело пришлось нам. Потом был «Ростов», с которым всегда тяжело. К нам подъезжают новички. Сейчас, когда будет полноценная обойма, все наладится и образумится. Мы комплектуемся, усиливаемся. Ждем возвращения травмированных», — приводит «РБ Спорт» слова Корниленко.

После трех туров «Крылья» занимают последнее место в турнирной таблице, не набрав очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kornilenko-ob-yasnil-neudachnoe-nachalo-sezona-kry-l-ev-sovetov/
Сергей Корниленко
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
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 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
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