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Сегодня, 03:58

Алексей Сафонов: «Шалимов — перспективный вариант для «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов считает, что лучшую игру в РПЛ «Краснодар» показывал при Игоре Шалимове.

«Шалимов — перспективный вариант, он и Галицкий друг друга знают. Бывает такое, что люди уходили и возвращались. Кто платит, тот и заказывает музыку. Заметьте, я говорю это как сторонний наблюдатель, я не являюсь агентом Шалимова.

На «Краснодаре» в какой-то степени сказываются уходы Сафонова и Алонсо, Кордоба недовольный ходит. А Шалимов играл в «Интере». Ему легче найти подход, как общаться, как доступно объяснить. Тут ситуация такая: если не будет результата, то обстановка будет нагнетаться», — цитирует Legalbet Сафонова.

Источник: Legalbet
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Краснодар
Алексей Сафонов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
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 0 : 0
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