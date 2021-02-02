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Дмитрий Чистяков рассказал о словах Карпина после перехода в «Зенит»

19:47
Дмитрий Чистяков. Фото ФК "Зенит".
Дмитрий Чистяков. Фото ФК "Зенит".
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, о том, что сказал ему после перехода главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, с которым они раньше работали вместе.

«С Георгичем у меня хорошие отношения, — цитирует Чистякова «Матч ТВ» 2 февраля. — Он сказал, что не каждый день представляется такой шанс. А проводил словами: «Конечно, хочется, чтобы ты остался в «Ростове», мне нравится с тобой работать. Но лучше не возвращайся, доказывай в «Зените». Если останешься там, я за тебя только порадуюсь». В общем, расстались с Карпиным на хорошей ноте».

27-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Зенит».

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1307394_Kogda_uhodil_v_Zenit_Karpin_skazal_Luchshe_ne_vozvrashhajsa_Bolshoje_intervju_s_Dmitrijem_Chistakovym

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