Дмитрий Чистяков рассказал о словах Карпина после перехода в «Зенит»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, о том, что сказал ему после перехода главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, с которым они раньше работали вместе.

«С Георгичем у меня хорошие отношения, — цитирует Чистякова «Матч ТВ» 2 февраля. — Он сказал, что не каждый день представляется такой шанс. А проводил словами: «Конечно, хочется, чтобы ты остался в «Ростове», мне нравится с тобой работать. Но лучше не возвращайся, доказывай в «Зените». Если останешься там, я за тебя только порадуюсь». В общем, расстались с Карпиным на хорошей ноте».

27-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Зенит».