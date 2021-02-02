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«Химки» арендовали у «Спартака» Глушенкова

19:40
Максим Глушенков. Фото ФК "Химки"
Максим Глушенков. Фото ФК "Химки"
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Полузащитник Максим Глушенков перешел из «Спартака» в «Химки», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Красно-черные взяли хавбека в аренду до конца сезона.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел пять неполных матчей в премьер-лиге, результативными действиями не отметился.

«Очень рад оказаться здесь. Хороший клуб с серьезными задачами, как на этот сезон, так и на следующий, — сказал Глушенков в интервью пресс-службе «Химок». — Успел пообщаться с тренерским штабом, со многими игроками знаком, поэтому должен легче адаптироваться в команде. Буду стараться показать себя, забивать голы и помочь «Химкам» подняться выше в турнирной таблице!».

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/fevral/krasno-chyernye-arendovali-maksima-glushenkova/

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