Шварц после матча с «Рударом» заявил, что «Динамо» на правильном пути

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал события товарищеского матча с «Рударом» 2 февраля. Он заявил, что динамовцы находятся на правильном пути.

«Вчера на тренировке мы активно оттачивали прессинг и переход из обороны в атаку, — сказал Шварц в интервью, опубликованном 2 февраля в официальном Twitter «Динамо». — Помимо этого, отрабатывали взаимодействие игроков линии обороны. Сегодня акцент внимания был на владении мячом и позиционной атаке.

Сегодня мы создали много опасных моментов во втором тайме. Хорошо проявили себя в позиционной атаке. Я считаю, что мы на правильном пути, и, что немаловажно, в команде чувствуется серьезная и рабочая атмосфера».

Хет-трик в составе «Динамо» сделал Константин Тюкавин.