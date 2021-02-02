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Шварц после матча с «Рударом» заявил, что «Динамо» на правильном пути

20:25
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал события товарищеского матча с «Рударом» 2 февраля. Он заявил, что динамовцы находятся на правильном пути.

«Вчера на тренировке мы активно оттачивали прессинг и переход из обороны в атаку, — сказал Шварц в интервью, опубликованном 2 февраля в официальном Twitter «Динамо». —  Помимо этого, отрабатывали взаимодействие игроков линии обороны. Сегодня акцент внимания был на владении мячом и позиционной атаке.

Сегодня мы создали много опасных моментов во втором тайме. Хорошо проявили себя в позиционной атаке. Я считаю, что мы на правильном пути, и, что немаловажно, в команде чувствуется серьезная и рабочая атмосфера».

Хет-трик в составе «Динамо» сделал Константин Тюкавин.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcdynamo/status/1356650828023672835

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