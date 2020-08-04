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Дмитрий Чистяков: «Хочу помочь «Ростову» добиться высоких результатов, потому что мы этого достойны»

18:16
Дмитрий Чистяков. Фото ФК «Ростов»
Дмитрий Чистяков. Фото ФК «Ростов»
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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал о ходе восстановления после травмы. 26-летний футболист получил повреждение 4 июля в игре против «Крыльев Советов» (0:0).

— Все хорошо, восстанавливаюсь, — цитирует официальный сайт «Ростова» Чистякова. — Идет процесс реабилитации, провожу много времени в тренажерном зале и набираю форму.

— Команда поддержала в трудную минуту?

— Все на базе подходят, спрашивают, как себя чувствую, как здоровье. У нас замечательный коллектив, он всегда рядом.

— После травмы вас поддержали и болельщики

— В первую очередь заметил большое количество сообщений и записей в социальных сетях. Очень много людей выразили слова поддержки. Я ее чувствую и она мне помогает.

— Как настрой на новый сезон?

— Прежде всего, настрой побыстрее восстановиться и набрать форму. Хочу помочь команде добиться самых высоких результатов, потому что мы этого достойны.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13681

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