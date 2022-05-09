Булыкин: «Слуцкий не справляется со своей работой. Скоро последуют выводы от руководства»

Булыкин считает, что Слуцкий не справляется со своей работой в «Рубине»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» высказался о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Думаю, Слуцкий не справляется со своей работой. Результаты говорят сами за себя. Скоро последуют выводы от руководства. Команду надо встряхнуть. Это не та команда, которая должна быть в стыковых матчах. Тренер будет крайним. Команда играет не очень, и за это отвечает тренер», — сказал Булыкин «СЭ».

После 28 матчей казанская команда находится на 13-м месте (29 очков) в Тинькофф чемпионате России.

В следующем матче 15 мая «Рубин» встретится на выезде с «Уралом».