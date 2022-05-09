В «Сочи» отреагировали на информацию о возможном переходе Федотова в «Спартак»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о реакции в клубе на информацию о том, что главный тренер Владимир Федотов может возглавить «Спартак».

«Посмеялись тренерским штабом, пошутили, мол, поедем поднимать Москву. Но на самом деле все полны желания и решимости остаться в «Сочи» и творить историю, как говорится», — цитирует Бородина «РБ Спорт».

7 мая после матча Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) Федотов заявил, что у него нет предложений от «Спартака».

«Сочи» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Спартак» с 37 очками в 28 играх идет на девятой строчке.