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Гильерме: «Может ли «Локомотив» стать чемпионом? Все возможно»

Гильерме оценил шансы «Локомотива» выиграть золотые медали в следующем сезоне РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме оценил шансы команды выиграть золотые медали в следующем сезоне чемпионата России.

«Локо» может стать чемпионом в следующем сезоне? Конечно, мы будем надеяться выиграть РПЛ в следующем сезоне. Почему нет? Все возможно!" - приводит слова Гильерме «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» набрал 44 очка в 28 матчах и занимает шестое месте в турнирной таблице.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России-2021/22, обыграв в рамках 27-го тура РПЛ железнодорожников (3:1). Команда из Санкт-Петербурга выиграла титул в четвертый раз подряд.

«Локо» последний раз становился чемпионом страны в сезоне-2017/18.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/marinato-gilerme-mozhet-li-loko-stat-chempionom-vse-vozmozhno/
Маринато Гильерме
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4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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