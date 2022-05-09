Гильерме: «Может ли «Локомотив» стать чемпионом? Все возможно»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме оценил шансы команды выиграть золотые медали в следующем сезоне чемпионата России.

«Локо» может стать чемпионом в следующем сезоне? Конечно, мы будем надеяться выиграть РПЛ в следующем сезоне. Почему нет? Все возможно!" - приводит слова Гильерме «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» набрал 44 очка в 28 матчах и занимает шестое месте в турнирной таблице.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России-2021/22, обыграв в рамках 27-го тура РПЛ железнодорожников (3:1). Команда из Санкт-Петербурга выиграла титул в четвертый раз подряд.

«Локо» последний раз становился чемпионом страны в сезоне-2017/18.