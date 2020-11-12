Булыкин: «Травма Смолова несерьезная, это просто шанс для Зе Луиша и Эдера»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с «СЭ» прокомментировал травму нападающего железнодорожников Федора Смолова, из-за которой он будет отсутствовать 6 недель.

— Хорошо, когда есть конкуренция в линии нападения, поэтому травма Смолова — шанс проявить себя для других игроков и одновременно стать одним из лидеров команды, — сказал Булыкин. — Например, это шанс для Зе Луиша или Эдера. Эта травма не слишком серьезная, поэтому еще рано говорить о завершении карьеры. Он вернется после зимней паузы и еще проявит себя. (Екатерина Звенигородская)