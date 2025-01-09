Булыкин: «Много чего влияет на мотивацию игроков «Зенита»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин объяснил проблемы с мотивацией футболистов «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Много чего влияет на это: нет международных матчей, много повыигрывали, много заработали и то, что находятся в чужой стране. Поэтому там много причин», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

После 18 туров «Зенит» с 37 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.