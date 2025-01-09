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Сегодня, 03:06

Булыкин: «Много чего влияет на мотивацию игроков «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин объяснил проблемы с мотивацией футболистов «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Много чего влияет на это: нет международных матчей, много повыигрывали, много заработали и то, что находятся в чужой стране. Поэтому там много причин», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

После 18 туров «Зенит» с 37 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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