Кахигао посетил стадион «Спартака»

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Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прибыл в Москву, сообщает Metaratings.ru. Испанец посетил домашний стадион клуба.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао 3 января. Ранее 55-летний специалист работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.