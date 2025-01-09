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Барбоза: «Скептично отношусь к тому, что «Зенит» сейчас продает Артура»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Артура в «Атлетико Минейро».

«Артур — полезный игрок для «Зенита». Он должен выходить чаще, потому что это интересный молодой игрок. Имеет смысл, чтобы Артур играл до конца сезона, как я говорил раньше. А уже затем летом у «Зенита» будет больше информации, чтобы принять решение о возможной продаже Артура.

Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу. 10 миллионов евро — это большая сумма для бразильского клуба. Я скептично отношусь к тому, что «Зенит» сейчас продает Артура», — цитирует Metaratings.ru Барбозу.

Артур перешел из «Палмейраса» в «Зенит» в январе 2024 года. Он сыграл 36 матчей за российский клуб, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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