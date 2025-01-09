Барбоза: «Скептично отношусь к тому, что «Зенит» сейчас продает Артура»

Агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Артура в «Атлетико Минейро».

«Артур — полезный игрок для «Зенита». Он должен выходить чаще, потому что это интересный молодой игрок. Имеет смысл, чтобы Артур играл до конца сезона, как я говорил раньше. А уже затем летом у «Зенита» будет больше информации, чтобы принять решение о возможной продаже Артура.

Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу. 10 миллионов евро — это большая сумма для бразильского клуба. Я скептично отношусь к тому, что «Зенит» сейчас продает Артура», — цитирует Metaratings.ru Барбозу.

Артур перешел из «Палмейраса» в «Зенит» в январе 2024 года. Он сыграл 36 матчей за российский клуб, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.