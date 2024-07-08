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Булыкин — о возможном трансфере Баринова в «Алавес»: «Дмитрий способен потянуть уровень ла лиги»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход полузащитника московской команды Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».

«Сложно будет удержать Дмитрия, если предложение поступит из-за границы, из хорошего клуба с хорошей зарплатой. Поэтому клубу надо быть на связи и общаться со своим футболистом. Тогда уже решить вопрос, отпускать ли его. Я думаю, что Дмитрий способен потянуть уровень ла лиги с учетом того, какой объемом работы на поле он выполняет в РПЛ. В теории много кто может стать заменой Баринова, но это покажет лишь время. У «Локомотива» еще есть возможность кого-то купить. Другой вариант: дать шанс проявить себя молодому игроку», — сказал Булыкин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Денис Сафронов

Дмитрий Баринов
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
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