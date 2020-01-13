Дмитрий Баринов: «Турнир в Катаре могли отменить? Пускай политики разбираются, а мы будем радовать болельщиков»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в беседе с журналистами — о Кубке Пари Матч Премьер в Катаре.

— На турнире в Катаре нужно набрать кондиции, войти в игровой ритм, — заявил Баринов. — Я не считаю турнир фантастическим. Он сделан, чтобы игроки подошли ко второй части сезона в оптимальной форме. Набирать ее легче через игры, чем через тренировки. Хорошо, что будем играть матчи подряд. Лучше играть, чем тренироваться.

— Турнир могли отменить из-за напряженной политической ситуации в регионе.

— Пускай политики сами разбираются. Наша задача — играть в футбол и радовать болельщиков. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)