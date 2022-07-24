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Сергей Степашин — о поступке Варелы: «Уехал и уехал, скатертью дорожка»

Иван Шитик
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о ситуации с защитником команды Гильермо Варелой.

— Сбежал он просто, да и все. Перед тренировкой встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть еще в течение года. Отключил телефон и сбежал. Можно было, конечно, его где-то на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого слова я не нахожу. Хотя бы сказал. Его же никто не держал. Тем более ФИФА, к сожалению, создала эту предательскую ситуацию для отечественного футбола. Вообще это прецедент — то, что они сделали. Им это еще икнется. Это и ФИФА, и УЕФА, — цитирует Стенпашина «КП».

— А ему заплатили?

— Да ничего ему не заплатили. По сути дела, взял и уехал.

— Ну, и бог с ним.

— Ну, «бог с ним» не подходит. Уехал и уехал, скатертью дорожка.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/sergej-stepashin-varelu-mozhno-bylo-na-granicze-tormoznut-no-zachem-nam-predateli-i-podonki/
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Сергей Степашин
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Батраз Гурциев

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