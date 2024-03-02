Баранник: «Меня давно уже не устраивает, что в «Зените» не играют воспитанники»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Спартака» в 19-м туре чемпионата России.

«Обречен ли теперь «Спартак» на поражение в Петербурге? Различные мнения были и до задержания. Но то, что «Спартак» более ослаблен без Промеса — это точно. А что касается, обречен или не обречен. То никто не обречен до финального свистка арбитра. Сильно ли «Спартак» зависим от Промеса? То, что мы видим по ходу сезона, в игре «Спартака» Промес играет значительную роль и играет ее очень не плохо. Так что для «Спартака» это однозначно потеря.

Как отреагирую, если Сергей Семак выпустит в стартовом составе «Зенита» только одного россиянина? Да никак. Меня давно уже не устраивает, что в клубе не играют воспитанники. Тут просто для руководства важен результат, поэтому пока он есть, так все и будет. Но тот факт, что в команде, на поле должны быть воспитанники, это, на мой взгляд, одна из первоочередных задач клуба», — цитирует «Спорт День за Днем» Баранника.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.