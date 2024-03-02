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2 марта, 04:58

Баранник: «Меня давно уже не устраивает, что в «Зените» не играют воспитанники»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Спартака» в 19-м туре чемпионата России.

«Обречен ли теперь «Спартак» на поражение в Петербурге? Различные мнения были и до задержания. Но то, что «Спартак» более ослаблен без Промеса — это точно. А что касается, обречен или не обречен. То никто не обречен до финального свистка арбитра. Сильно ли «Спартак» зависим от Промеса? То, что мы видим по ходу сезона, в игре «Спартака» Промес играет значительную роль и играет ее очень не плохо. Так что для «Спартака» это однозначно потеря.

Как отреагирую, если Сергей Семак выпустит в стартовом составе «Зенита» только одного россиянина? Да никак. Меня давно уже не устраивает, что в клубе не играют воспитанники. Тут просто для руководства важен результат, поэтому пока он есть, так все и будет. Но тот факт, что в команде, на поле должны быть воспитанники, это, на мой взгляд, одна из первоочередных задач клуба», — цитирует «Спорт День за Днем» Баранника.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barannik-spartak-oslablen-bez-promesa-no-ne-obrechen
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Баранник
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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