Эракович: «В РПЛ очки приходится в буквальном смысле выгрызать»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович назвал свое самое яркое впечатление от российского футбола.

«Без сомнения, это наша «Газпром Арена». Фантастический стадион, не устаю восхищаться. Основная проблема Сербии – недостаток хороших стадионов. У многих команд нет возможностей поддерживать поля в нормальном состоянии в любое время года, поэтому, например, когда выпадает снег или идут дожди играть приходится в тяжелейших условиях. Но мы к этому, в целом, привыкли.

Лига очень непростая, очки приходится в буквальном смысле выгрызать. К сожалению, случались матчи, когда мы теряли концентрацию и пропускали мячи на последних минутах и теряли очки не по игре. Но у нас хорошая команда с правильными отношениями внутри, надеюсь, мы сможем победить в чемпионате», – цитирует «Спорт День за Днем» Эраковича.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.