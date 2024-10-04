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Аленичев — о фильме про Черенкова: «Лишний раз увидеть Федю по телевизору — большое событие для меня»

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Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как он относился к экс-игроку и тренеру красно-белых Федору Черенкову. В четверг, 4 октября, исполняется 10 лет со дня смерти легендарного футболиста.

«Это человек, на которого я смотрел по телевизору. Когда я попал в «Спартак» и даже жил с ним в одном номере на выездах, был восхищен его человеческим качествам. А каким он был футболистом, долго не приходится рассказывать — фантастика. Черенков — народный футболист? Однозначно. Его любили абсолютно все. Что бы хотел увидеть в фильме о нем? Самые яркие моменты. Хотя я их видел вживую, мы вместе с ним участвовали в играх, в ежедневных тренировках, но лишний раз увидеть Федю по телевизору — большое событие для меня», — сказал Аленичев.

Фильм о Черенкове «Федя» выйдет в прокат 31 октября. В составе «Спартака» он трижды стал чемпионом СССР, один раз — чемпионом России, выиграл Кубок федерации футбола СССР и Кубок России. Со сборной Черенков становился бронзовым призером Олимпиады 1980 года в Москве. Помимо «Спартака», хавбек выступал за парижский «Ред Стар».

В честь Черенкова установлен памятник у стадиона «Спартака» «Открытие Арена». Также, имя футболиста носит южная трибуна арены.

Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет.

Дмитрий Аленичев
Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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