Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram новый пост, в котором поделился своим мнением о Казани.

«Впервые в жизни в моей карьере такой маленький промежуток между сезонами и такие частые игры. Хотя даже эту неделю дома я тоже поддерживаю себя в форме, ведь новый сезон уже через 2 недели.

Сейчас я смотрю, все начали осваивать поездки по стране. Интересно, связано ли это с кэшбэк-выплатами от государства за такие поездки? Официально будут давать за туры вплоть до 15 тысяч рублей. Я хоть и много куда летал в России, но это максимум центр города, а то и вовсе дорога аэропорт-гостиница-стадион. Наши близкие говорят, что преобразились многие города и есть повод дать тур по нашей стране

Очень порадовала Казань! Действительно крутой, красивый, чистый и гостеприимный город. Так что пока лето, а мы работаем и играем для вас, вовсю путешествуйте — всех ждем в Казани на наших играх", — написал в Instagram Тарасов.

33-летний хавбек играет за «Рубин» с февраля 2020-го. В прошедшем сезоне Тарасов провел 4 матча за казанцев и не отметился результативными действиями.