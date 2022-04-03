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«Краснодар» — «Динамо»: Шиманьски и Смолов выйдут в старте, нигериец Олусегун дебютирует за «быков»

«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матча 23-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе «быков» с первых минут появится нигерийский форвард Олакунле Олусегун, для которого эта игра станет первой в составе основной команды. До этого футболист выступал за «Краснодар-2» в ФНЛ. В запасе у хозяев также остался еще один нигериец, игравший за вторую команду — Джонатан Окоронкво.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Бородин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Исаенко, Литвинов, Газинский, Якимов, Мацукатов, Волков, Манелов, Окоронкво.

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Лесовой, Макаров, Сулаквелидзе, Тюкавин, Нжи, Гладышев.

Матч «Краснодар» — «Динамо» пройдет сегодня, 3 апреля, начало — в 14.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
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2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
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 - : -
3.04 16:30
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 - : -
3.04 19:00
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 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
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Дмитрий Полоз

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П
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Зенит

 6
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Локомотив

 6
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Краснодар

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