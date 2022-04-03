«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матча 23-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе «быков» с первых минут появится нигерийский форвард Олакунле Олусегун, для которого эта игра станет первой в составе основной команды. До этого футболист выступал за «Краснодар-2» в ФНЛ. В запасе у хозяев также остался еще один нигериец, игравший за вторую команду — Джонатан Окоронкво.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Бородин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Исаенко, Литвинов, Газинский, Якимов, Мацукатов, Волков, Манелов, Окоронкво.

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Лесовой, Макаров, Сулаквелидзе, Тюкавин, Нжи, Гладышев.

Матч «Краснодар» — «Динамо» пройдет сегодня, 3 апреля, начало — в 14.00 (мск).