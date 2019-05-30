"Для чего сегодня привезли ВАР, я не знаю". Черышев - о поражении от "Крыльев"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после первого стыкового матча за место в премьер-лиге против "Крыльев Советов" (1:3) заявил, что не знает, зачем на эту встречу привезли систему видеопомощи арбитрам (ВАР). Сразу после игры он сказал, что решения судей должны остаться на их совести.

- В Европе, наверно ВАР нужен, а нам в России он не нужен, - приводит слова Черышева РИА Новости. - Я не знаю, для чего нам на матч привезли эту систему. Не дали пенальти в их ворота, судья показал желтую карточку Лео Гогличидзе, а там против него играли локтем. Я не хочу обсуждать судью, хотя этот человек сегодня сломал нам игру. А вот для чего ВАР сегодня привезли, мне непонятно.

Второй матч между "Крыльями" и "Нижним Новгородом" пройдет 2 июня в Самаре.

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