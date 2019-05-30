21:03 | Футбол — РПЛ

"Арбитры? Пусть это будет на их совести". Дмитрий Черышев эмоционально высказался после матча с "Крыльями"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев о первом стыковом матче за право играть в премьер-лиге против "Крыльев Советов" (1:3). Специалист по ходу матча выражал ряд претензий судьям - просил использовать помощь ВАР после падения Делькина в штрафной соперника, а также возмущен назначением 11-метрового в ворота его команды. После игры он вышел в поле и что-то резко сказал арбитру Сергею Лапочкину.

- Судейство? Давайте не будем обсуждать эту тему, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Все равно забивать надо, использовать моменты.  команда играла хорошо, я очень доволен. А арбитры -  пусть это будет на их совести.

Ответный матч состоится 2 июня. Начало в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Нижний Новгород - Крылья Советов

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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