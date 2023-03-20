Дивеев назвал матчи со «Спартаком» более эмоциональными, чем с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после победного матча с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре РПЛ признался, что встречи со «Спартаком» все равно вызывают у него большие эмоции, нежели игры с командой из Санкт-Петербурга.

«Одна из лучших моих игр в футболке ЦСКА — против «Зенита»? Все-таки нет. Играть против «Спартака» — это все равно совсем другие ощущения. «Спартак» — это «Спартак», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

В этом сезоне 23-летний футболист провел 11 матче в РПЛ, забив один мяч и отдал одну результативную передачу. В составе ЦСКА Дивеев играет с 2019 года, его контракт рассчитан до лета 2024 года.