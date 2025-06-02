Арутюнянц — о своем уходе из «Ростова»: «Ждем собрания акционеров»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

«Ждем собрания акционеров. Мой уход и уход лидеров команды? Остальное — пока без комментариев», — цитирует Арутюнянца Odds.ru.

Ранее «СЭ» стало известно, что руководство «Ростова» и тренерский штаб объявят о своем уходе после суперфинала FONBET Кубка России. Спортивный директор желто-синих Алексей Рыскин подтвердил, что покинет клуб.

В воскресенье, 1 июня, «Ростов» в суперфинале Кубка страны уступил ЦСКА (0:0, пенальти 3:4).