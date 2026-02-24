Спортивный директор «Локомотива»: «У Баринова было сумасшедшее предложение от нас, но он выбрал ЦСКА»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в интервью «СЭ» прокомментировал уход Дмитрия Баринова из команды.

— Почему не удалось переподписать контракт Дмитрия Баринова?

— Человек выбрал ЦСКА и ушел. Обиделся он на что-то или нет — никто не знает. У него было сумасшедшее предложение от нас, но он выбрал другой клуб.

— Вам не кажется, что так произошло, потому что в клубе слишком затянули — и если бы летом сработали оперативнее, ситуация могла бы завершиться по-другому?

— Может, и так. В голову к Баринову залезть я не могу. Точно знаю, что в конце от нас он получил хорошее предложение, от которого отказался. Почему так произошло, обиделся ли он на кого-то, дали ли в другом клубе больше — сказать не могу. Не знаю. «Локомотив» сделал все возможное, чтобы его оставить.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ — 37 очков в 18 турах.