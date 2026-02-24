В «Локомотиве» заявили о желании выкупить контракт Пруцева: «Данил нас всем устраивает, и он хочет играть за нас»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника Данила Пруцева, арендованного у «Спартака».

— Как поступить с выкупом Данила Пруцева из «Спартака»? Есть информация, что там космическая сумма отступных в 6,5 миллиона евро.

— Да, примерно такая. Мы уже говорили, что Пруцев нам подходит и мы бы хотели его выкупить. Если будет такая возможность, воспользуемся ей. Данил нас всем устраивает, и ему все нравится — он хочет играть в «Локомотиве», говорил об этом и главному тренеру.

— Со «Спартаком» уже обсуждали возможность выкупа?

— Пока нет. У Данила есть представители, с кем он на связи. Всех деталей рассказать не могу.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ — 37 очков в 18 турах.