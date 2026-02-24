Агент Николсона опроверг информацию, что трансфер игрока в «Сочи» не состоялся из-за медосмотра

Агент нападающего «Тихуаны» Шамара Николсона Ненад Портега в разговоре с «СЭ», ответил на вопрос о сорвавшемся переходе ямайца в «Сочи».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 28-летний не успел полноценно пройти УМО для перехода в «Сочи».

«У нас было мало времени, чтобы совершить сделку из-за другой сложной ситуации. Информация, что трансфер Николсона в «Сочи» не состоялся из-за медицинского осмотра, не соответствует действительности», — сказал Портега «СЭ».

«Сочи» после 18-ти туров имеет в активе 9 очков и располагается на последнем месте.