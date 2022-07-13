Камоцци заявил о готовности работать в «Спартаке» после ухода Каттани
Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности консультировать клуб после ухода Луки Каттани.
13 июля красно-белые объявили об уходе итальянца с поста спортивного директора.
«Это вопрос к клубу. У нас с ним хорошие отношения. Я готов вернуться в «Спартак» и помогать Леониду Федуну. Это надо спрашивать у него. Если он позвонит мне и попросит о помощи, я не смогу отказать», — сказал Камоцци «СЭ».
Камоцци работал советником Федуна с декабря 2020 года. Он покинул клуб в конце июня.
В сезоне-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
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