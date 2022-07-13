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Камоцци заявил о готовности работать в «Спартаке» после ухода Каттани

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Франко Камоцци.

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности консультировать клуб после ухода Луки Каттани.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянца с поста спортивного директора.

«Это вопрос к клубу. У нас с ним хорошие отношения. Я готов вернуться в «Спартак» и помогать Леониду Федуну. Это надо спрашивать у него. Если он позвонит мне и попросит о помощи, я не смогу отказать», — сказал Камоцци «СЭ».

Камоцци работал советником Федуна с декабря 2020 года. Он покинул клуб в конце июня.

В сезоне-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Лука Каттани. Экс-советник Федуна Камоцци — о Каттани: «Не хочу ничего говорить про этого человека»
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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