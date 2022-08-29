Динияр Билялетдинов: «Захаряну подписать контракт с «Челси», но после уйти в аренду»

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Захаряна уже куда только не отправляли. Состоится переход, тогда надо уже говорить, но если есть конкретика от «Челси», конечно, стоит перейти туда. В данной ситуации шансов мало, похоже на какой-то вброс, — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».

— Захарян подойдет под стиль «Челси»?

— Если физику наберет немного, то может быть полезен. После подписания контракта с «Челси» Захаряну надо уходить в аренду, на год или полтора, как это в свое время сделал Зинченко.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.