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Динияр Билялетдинов: «Захаряну подписать контракт с «Челси», но после уйти в аренду»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Захаряна уже куда только не отправляли. Состоится переход, тогда надо уже говорить, но если есть конкретика от «Челси», конечно, стоит перейти туда. В данной ситуации шансов мало, похоже на какой-то вброс, — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».

— Захарян подойдет под стиль «Челси»?

— Если физику наберет немного, то может быть полезен. После подписания контракта с «Челси» Захаряну надо уходить в аренду, на год или полтора, как это в свое время сделал Зинченко.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-zaharyanu-nuzhno-perehodit-v-chelsi-no-posle-podpisaniya-kontrakta-stoit-ujti-v-arendu/
Арсен Захарян
Динияр Билялетдинов
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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