«Динамо» выпустило ролик-благодарность Новикову
17:31
«Динамо» на своей странице в Twitter опубликовало видео, в котором благодарит за работу бывшего главного тренера команды Кирилла Новикова.
«Спасибо, Кирилл Александрович», — подписала ролик пресс-служба московского клуба.
Кирилл Новиков покинул должность главного тренера «Динамо» после поражения от «Химок» (0:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Временно исполняющим обязанности назначен Александр Кульчий.
? Спасибо, Кирилл Александрович! pic.twitter.com/9Zsn1OU5aU— ФК «Динамо» Москва (@dynamofc) October 2, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...