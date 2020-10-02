РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» выпустило ролик-благодарность Новикову

17:31
Кирилл Новиков. Фото ФК «Динамо»
Кирилл Новиков. Фото ФК «Динамо»
Теги:

«Динамо» на своей странице в Twitter опубликовало видео, в котором благодарит за работу бывшего главного тренера команды Кирилла Новикова.

«Спасибо, Кирилл Александрович», — подписала ролик пресс-служба московского клуба.

Кирилл Новиков покинул должность главного тренера «Динамо» после поражения от «Химок» (0:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Временно исполняющим обязанности назначен Александр Кульчий.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир