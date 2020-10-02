«Динамо» выпустило ролик-благодарность Новикову

«Динамо» на своей странице в Twitter опубликовало видео, в котором благодарит за работу бывшего главного тренера команды Кирилла Новикова.

«Спасибо, Кирилл Александрович», — подписала ролик пресс-служба московского клуба.

Кирилл Новиков покинул должность главного тренера «Динамо» после поражения от «Химок» (0:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Временно исполняющим обязанности назначен Александр Кульчий.