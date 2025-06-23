«Динамо» требует от РФС штраф 50 тысяч рублей

Московское «Динамо» требует от РФС выплатить 50 тысяч рублей в качестве штрафа за нарушение условий конфиденциальности при прохождении процедуры лицензирования, сообщает «РБ Спорт».

Так в клубе отрегировали на заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. Он заявил, что «Динамо» несколько лет не предоставляло контракт на стадион и получило временную лицензию. Бело-голубые настаивают на том, что была раскрыта конфиденциальная информация.

Штраф должен быть выплачен в течение 30 дней. При этом «Динамо» оставило за собой право требовать возмещения убытков в дальнейшем.

Кроме того, московский клуб потребовал внести в типовой договор по лицензированию изменения, которые бы усиливали меры за раскрытие конфиденциальной информации и персонализировали ответственность.