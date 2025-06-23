Койта присоединится к сборам ЦСКА на этой неделе

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда футболист присоединится к команде на летние сборы.

«Секу совсем скоро присоединится к сборам ЦСКА в России. В течение этой недели он приступит к тренировкам с командой», — сказал Койта «СЭ».

25-летний Койта в прошлом сезоне провел за ЦСКА 35 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.