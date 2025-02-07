«Динамо» и «Спартак» встретятся в Winline Зимнем кубке РПЛ-2025 в пятницу, 7 февраля. Матч на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события и результат игры «Динамо» — «Спартак» также можно в нашем матч-центре.

Транслировать игру Зимнего кубка РПЛ будут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru (ретрансляция эфира федерального канала доступна также на платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт»).

Товарищеские матчи. Клубы. .

07 февраля 2025, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

Турнир в ОАЭ с участием шести клубов РПЛ начался 30 января матчем «Спартака» против «Краснодара» (3:2). В групповом турнире каждый участник проводит по две игры, победители троек встречаются в финале, а вторые и третьи команды — в матчах за третье и пятое места соответственно.