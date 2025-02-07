Точилин посоветовал Шунину уйти в ветеранский футбол или Медиалигу

Бывший футболист сборной России Александр Точилин заявил, что экс-голкипер «Динамо» Антон Шунин в футболе всем все доказал и может продолжать играть в Медийной футбольной лиге или с ветеранами.

«У меня нет объяснения, почему такой вратарь не востребован в нашем чемпионате. Антон говорил, что у него есть варианты, но выбор за ним. Видимо, по разным причинам они его устраивают. В его возрасте у меня был выбор: продолжить где-то играть, уйдя из «Динамо», или закончить с футболом. Если хочется просто играть в футбол, то сейчас много альтернатив. Медиалига, ветеранский футбол. Там можно играть и получать удовольствие. Есть команды не из Москвы, где нужно будет выходить из зоны комфорта. Но стоит ли это того? Ради футбольного долголетия. Как футболист он состоялся и всем все доказал. Поиграть в футбол можно по воскресеньям, собираясь с ветеранами. Думаю, он сам понимает, чего хочет», — цитирует Точилина Legalbet.ru.

Антон Шунин — воспитанник «Динамо», за бело-голубых голкипер выступал с 2007 года. Футболист провел 366 матчей во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». Вместе с «Динамо» Шунин трижды выигрывал бронзовые медали РПЛ и дважды выходил в финал Кубка России.