В Федерации футбола Санкт-Петербурга анонсировали международный турнир на столетие «Зенита»

Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга, член Исполкома РФС Александр Бельский в комментарии для «СЭ» высказался о ближайших товарищеских матчах «Зенита».

— Известно ли вам что-то о ближайших товарищеских матчах «Зенита»? Ранее «СЭ» сообщал, что «Сантос» и «Васко Да Гама» могут приехать в Санкт-Петербург.

— В рамках празднования столетия клуба действительно будут проходить турниры, в том числе и международный. Поэтому мы все с нетерпением ждем, — сказал Бельский «СЭ».

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. На 3-й строчке расположился «Спартак» с 37 очками.