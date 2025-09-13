Полузащитник «Динамо» Рубенс — о голах «Спартака»: «Тупые ошибки, которые мы допустили»

Полузащитник «Динамо» Рубенс прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

— Это была хорошая игра. Пропущенные голы — тупые ошибки, которые мы допустили. Считаю, мы играли лучше. Но так получилось.

— Как самочувствие Бителло? Поздравили его с голами?

— Он заслуженно лучший игрок матча. Голова у него кружится после удара. Но, думаю, с ним будет все в порядке.

«Динамо» набрало 9 очков и занимает 8-е место в таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина 21 сентября сыграет в гостях с «Оренбургом» в 9-м туре чемпионата России.