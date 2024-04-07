«Динамо» — «Спартак»: Соболев оформил дубль и вывел красно-белых вперед после второй ошибки Лещука
«Спартак» вышел вперед в матче против «Динамо» в 23-м туре РПЛ — 2:1.
На 88-й минуте отличился Александр Соболев. Нападающий красно-белых оформил дубль, забив оба мяча после ошибок голкипера «Динамо» Игоря Лещука.
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|9
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
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|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
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|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
|
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|11
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Маркус Вендел
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|К
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Спартак
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|1
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