Полузащитник «Динамо» Бителло на бровке подразнил с мячом Абаскаля в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Динамо» Бителло подразнил с мячом главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 23-го тура РПЛ.

Во втором тайме мяч катился к тренеру красно-белых рядом с 24-летним бразильцем. Когда Абаскаль потянулся за мячом Бителло дважды убрал его под себя.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».